ضبط مليون صاروخ العاب نارية داخل مخزن في القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية، بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) بإتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على (عدد 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 1,100,250 مليون صاروخ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.