اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:28 م
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ضبط متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمدينة نصر

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:14 م
ضبط متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمدينة نصر حبس - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بمدينة نصر، وتبين أن زوجها وراء قتلها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، تحرر محضر بالواقعة.
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين وفاة سيدة في العقد الثالث من الرابع، ونقلته سيارة اسعاف الى المشرحة ، وكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات بالواقعة وتم القبض علي عاطل لقيامه بقتلها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم حبس المتهم.

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