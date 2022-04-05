اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:38 م
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ضبط كميات من "شيكولاتة الخشخاش" فى بورسعيد

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:08 م
ضبط كميات من "شيكولاتة الخشخاش" فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، على الأسواق ومحال بيع الشيكولاتة، وذلك بناء على ما جرى تداوله بالساعات الماضية حول وجود كميات من الشيكولاتة تحتوى على مخدر الخشخاش.
 
 
وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لمحلين شهيرين لوجود أنواع مختلفة من الشيكولاتة مدون عليها وجود مادة "الخشخاش" ضمن مكوناتها، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وسحب عينات وإرسالها إلى المعامل المختصة للفصل والتأكد من وجود مادة "الخشخاش" المخدرة من عدمه.
 
 
وتواصل مديرية التموين حملاتها على الأسواق لضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
٠انب من حملة بورسعيد
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