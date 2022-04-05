صافرات الإنذار تدوى فى عموم أوكرانيا.. وروسيا تدمر 33 منشأة وتسقط 7 طائرات

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن صافرات الإنذار دوت في كل من: كييف ، جيتومير ، منطقة خميلنيتسكي ، إيفانو فرانكيفسك ، ريفني ، فولين ، ترنوبل ، فينيتسا ، لفيف ، تشيرنيهيف.

على الجانب الأخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "صباح 5 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" النازية من ماريوبول. وأسقطت القوات الروسية مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" حاولتا اختراق المدينة من البحر".

وأشار إلى أن موسكو أبلغت كييف عدة مرات بالسماح للجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته طواعية ومغادرة ماريوبول، وقد تم تقديم هذا العرض صباح الثلاثاء.

وتابع كوناشينكوف: "يتم تجاهل هذه المقترحات باستمرار من قبل نظام كييف. وبالنظر إلى عدم اهتمام كييف بإنقاذ أرواح جنودها، ستقوم القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير ماريوبول من المتطرفين".

وأضاف: "خلال اليوم الأخير، دمرت القوات الجوية الروسية 33 منشأة عسكرية أوكرانية. بينها ثمانية مراكز قيادة، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و21 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية"،

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية في يوم واحد.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و854 مدفعا و1876 عربة عسكرية.