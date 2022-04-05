صادرات الحديد والصلب ترتفع لـ200 مليون دولار أول شهرين من 2022

كتب إسلام سعيد

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات الحديد والصلب ارتفعت بنسبة 4% لتسجل 200 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 مقابل 192 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المجلس في تقريره الشهري، حصل اليوم السابع على نسخه منه، أن إسبانيا استقبلت منتجات الحديد والصلب بما قيمته 49.303 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022 مقابل 23.851 مليون دولار بمعدل ارتفاع 107%، وتلتها السعودية 40.101 مليون دولار مقابل 39.794 مليون دولار بزيادة 1%.

وأشار المجلس التصديري إلي أن الصادرات لكندا حققت 14.591 مليون دولار مقابل 135% ألف دولار بنمو ضخم وغير مسبوق 10687 %، في حين بلغت الصادرات المصرية من الحديد والصلب إلي أمريكا 12.916 مليون دولار مقابل 619 ألف دولار بزيادة 1986%.

في سياق متصل، تراجعت صادرات الصلب والحديد بنسبة 36% لتسجل الصادرات 37.224 مليون دولار اول شهرين من 2022 مقابل 57.815 مليون دولار، وسجلت الصادرات للبرتغال 10.340 مليون دولار مقابل 16.555 مليون دولار بنسبة تراجع 38%، وبلغت الصادرات إلي كينيا 2.702 مليون دولار مقابل 4.367 مليون دولار بتراجع 38%.