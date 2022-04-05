وذكرت السلطات الصينية بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عبر موقعها الإلكترونى أن الإغلاق سيستمر إلى أن تحصل على نتائج فحوص (بى سى ار) لجميع السكان وتحلل البيانات وتقرر ردا مناسبا.

وسجل عدد الإصابات اليومية في شنغهاي رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي حيث سجلت 13 ألفا و 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنها تحلل نتائج فحوص أكثر من 24 مليون فرد يقطنون المدينة وستحاول وضع خطط جديدة للاستجابة.



