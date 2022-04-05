شركة طيران روسيا Rossiya Airlines تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد غدا

كتب احمد مصطفي

تبدأ شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، تسيير رحلات جوية منتظمة قادمة من مدينة سوتشي الروسية إلى مطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من بعد غدا الخميس7 أبريل حتى 31 مايو المقبل، وذلك بعد توقف عدة أسابيع على خليفة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في وقف الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن شركة نيو ستار لخدمات الطيران الوكيل العام لشركة طيران روسيا Rossiya Airlines، تقدمت بطلب لبدأ تسيير الرحلات الجوية من مدينة سوتشي بروسيا إلي مطار القاهرة، بواقع رحلة واحدة يوميًا وستقوم بالمشاركة بالرمز مع طيران إيروفلوت الروسي.

وتلتزم سلطات مطار القاهرة، بقرار تحديث اشتراطات دخول الأراضي المصرية عبر المطارات، والذي يشترط أن يكون القادم حائزا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن، وفي حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، و في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة.