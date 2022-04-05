سلطات المطار تحبط محاولة تهريب عملات أثرية بحوزة راكبة أجنبية

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مجموعة من العملات المعدنية تخضع لقوانين حماية الآثار بحوزة راكبة أجنبية من اصل مصري، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالصالة الحمراء بمبني الركاب رقم 2 علي الحقائب المتخلفة.

حضرت الراكبة المذكورة لاستلام حقيبتين كانتا قد تخلفتا عن الوصول معها أثناء قدومها علي رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، وقام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف عبد الله شحاته عثمان مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين علي جهاز الفحص بالأشعة، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية، فقام احمد سيد إبراهيم عافيه مديرالحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف احمد امين محمد مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين يدويا مما اسفر عن وجود عدد من العملات المعدنية والورقية داخل احدي الحقيبتين.

تم إبلاغ حمدي همام وكيل وزارة الآثار وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة ومصطفي عيسوي المشرف علي الوحدات الأثرية بالمطار، والذين قاموا بتشكيل لجنة مكونة من إيمان محمد ذكي مدير الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم 2 و ولاء فاروق وأمل محمد حسن مفتشتا الأثار بمعاينة العملات.

أسفر محضر المعاينة عن وجود 51 عملة معدنية تخضع لقوانين حماية الأثار، وهى عبارة عن خمس عملات ترجع للعصر العثماني، وتسع عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل، وتخضع الـ 14عملة السابق ذكرهم لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، وأحد عشرعملة ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، وخمس وعشرين عملة ترجع لعصر الملك فاروق الأول وعملة واحدة تخص دولة فلسطين بتاريخ 1927.

تخضع الـ 37 عملة الأخيرة للقرارالجمهوري رقم 114 لسنة 1973، أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذى أحال الراكبة للنيابة المختصة.