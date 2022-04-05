سفير مصر بكوبنهاجن يستعرض استعدادات مصر لاستضافة COP27 نوفمبر المقبل

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير المصرى في الدانمارك كريم شريف مع وزير الطاقة والتغير المناخى الدانماركى "دان يورجنسن" بحضور مبعوث المناخ السفير "توماس أنكر كريستيانسن" لمناقشة سبل تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق مع مصر فى مجالات الطاقة وبصفة خاصة فى مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وعرض أهم المشروعات التى تنفذها مصر فى هذا الإطار، وكذا استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022، مع إعطاء أولوية خاصة لأهداف ومصالح القارة الإفريقية. كما تم التطرق لترتيبات زيارة الوزير الدانماركى المرتقبة للقاهرة خلال الشهر الجاري.

كما تم التطرق أيضاً، إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التى تم التوقيع عليها بين مجموعة ميرسك العالمية وكل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية بنسبة صفر، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة فى اتجاه تحقيق التطلعات والطموحات المصرية لكى تصبح مركزاً للطاقة النظيفة بالمنطقة ومحوراً للنقل البحرى النظيف عبر قناة السويس.

وقد تناولت المناقشات أيضاً، متابعة نتائج المائدة المستديرة بشأن البيئة والطاقة والتغير المناخى التى عقدت على هامش القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل فى 17 و18 مارس 2022 تحت كل من الرئاسة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية والدانماركية ممثلة في رئيسة الوزراء، وخاصة فيما يتصل بأهمية الربط بين أفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات منها الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع طريق القاهرة- الخرطوم- جوبا- كمبالا، مع أهمية البناء على نتائج هذا الاجتماع فى تضييق الهوة بين القارتين الأفريقية والأوروبية فى مجال التغير المناخى.