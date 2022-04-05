سامح شكرى ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا يصلون وارسو

كتب : أحمد جمعة

وصل وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية، الثلاثاء، إلى العاصمة البولندية وارسو، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".