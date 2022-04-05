اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا يصلون وارسو

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:09 م
سامح شكرى ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا يصلون وارسو وزير الخارجية سامح شكري يصل وارسو
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية، الثلاثاء، إلى العاصمة البولندية وارسو، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

 

 


اخبار مصر

الازمه الاوكرانيه

وزير الخارجيه

سامح شكري

ازمه أوكرانيا

الجامعه العربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة