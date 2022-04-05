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زيلينسكى يوقع مرسوما حول تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:00 ص
زيلينسكى يوقع مرسوما حول تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية زيلينسكى
كتب أحمد علوى

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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما حول تشكيل وفد للمفاوضات مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

وحسب المرسوم الذي تم نشره على موقع الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، سيترأس الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا، البرلماني عن حزب "خادم الشعب" الموالي لزيلينسكي.

ويضم الوفد 10 أعضاء، وسيكون بإمكان أراخاميا تعديل تشكيلة الوفد بموافقة وزير الخارجية، وإضافة أعضاء جدد في حال الضرورة.

يذكر أنه حسب التقارير الإعلامية والتسريبات وبعض التصريحات للمفاوضين، أبدت أوكرانيا خلال المفاوضات مع روسيا موافقتها المبدئية على التخلي عن السعي لعضوية حلف الناتو مقابل تقديم ضمانات أمنية لها.

 

 


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