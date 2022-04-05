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زيلينسكى يدعو لإصلاح الأمم المتحدة لتكون أكثر فعالية فى حل الصراعات

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:45 م
زيلينسكى يدعو لإصلاح الأمم المتحدة لتكون أكثر فعالية فى حل الصراعات زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكراني، إن مئات الآلاف من الأوكرانيين تم ترحيلهم إلى روسيا.

ودعا الرئيس الأوكراني، خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن، لإصلاح الأمم المتحدة لتكون أكثر فعالية في حل الصراعات.

وقال فولوديمير زيلينسكى، لمجلس الأمن، إن العالم وقف متفرجا عما تفعله روسيا في أوكرانيا، موضحا أن الجنود الروس يدمرون المدن الأوكرانية عن عمد وبشكل شامل.

وفى وقت سابق قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.


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