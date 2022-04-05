زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية ، نرصد فى التقرير التالى قيمة الزيادة.

ـ تصرف الزيادة من ميزانية الإدارات والمديريات.

ـ 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة.

ـ 30 جنيها عن نموذج الإجابة.

ـ 60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة.

ـ صرف 40 جنيها لنموذج الإجابة عن كل مادة.

ـ يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي.

ـ احتساب يوم الملاحظ والعمال اليوم بيومين.

ـ يحسب اليوم لرئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو الكنترول بثلاثة أيام.

ـ يمنح رئيس المركز مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية.

ـ يمنح رئيس المركز اليوم بواقع بـ"3 أيام.

ـ يمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز.

ـ يحصلون على مكافأة بواقع اليوم بيومين.

ـ يحصلون على مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز الأسئلة.

ـ لا يصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية.

ـ مكافأة المنتدبين للجان السير تصرف بواقع 5% من الراتب الأساسي.

ـ بالنسبة لأعضاء اللجنة يتم الصرف بداية من أيام التحضير.

ـ زيادة مكافأة تقدير الدرجات لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة.

ـ بحد أقصى 24 ورقة يوميا ويجوز العمل فترتين.