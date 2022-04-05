زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى قيمة الزيادة.
ـ تصرف الزيادة من ميزانية الإدارات والمديريات.
ـ 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة.
ـ 30 جنيها عن نموذج الإجابة.
ـ 60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة.
ـ صرف 40 جنيها لنموذج الإجابة عن كل مادة.
ـ يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي.
ـ احتساب يوم الملاحظ والعمال اليوم بيومين.
ـ يحسب اليوم لرئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو الكنترول بثلاثة أيام.
ـ يمنح رئيس المركز مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية.
ـ يمنح رئيس المركز اليوم بواقع بـ"3 أيام.
ـ يمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز.
ـ يحصلون على مكافأة بواقع اليوم بيومين.
ـ يحصلون على مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز الأسئلة.
ـ لا يصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية.
ـ مكافأة المنتدبين للجان السير تصرف بواقع 5% من الراتب الأساسي.
ـ بالنسبة لأعضاء اللجنة يتم الصرف بداية من أيام التحضير.
ـ زيادة مكافأة تقدير الدرجات لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة.
ـ بحد أقصى 24 ورقة يوميا ويجوز العمل فترتين.
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