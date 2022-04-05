زى النهارده.. شاهد بـ"أجناد مصر": إصابة مجند فى انفجار كمين السواح

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 6 سنوات، يوم 5 ابريل من عام 2016، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، استمعت لأقوال الشهود فى جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.

كان تشكيل المحكمة فى ذلك الوقت برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات سامى إبراهيم، الذى يعمل ضابط دورية بكمين السواح، والذى قال بعد حلف اليمين إنه كان مكلفا بالخدمة فى كمين السواح للتأمين الخلفى، وأن الكمين تبدأ به الخدمة من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا، وأثناء الخدمة حدث انفجارا أمام الكمين، ونوه الشاهد إلى أن الكمين تم تحريك مكانه 15 مترا عن مكانه القديم، وأن الانفجار حدث بالمكان القديم، مشيرا إلى أن أحد المجندين قد أصيب بشظايا فى يده.

كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو من عام 2015، كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ "، و 12 آخرين، لاتهامهم بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.