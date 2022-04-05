واعتبر ميدفيديف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - طرد الدبلوماسيين "حملة لمواصلة الضغط على روسيا"، مشيرًا إلى أن الرد الروسي سيكون مدمرا للعلاقات الثنائية مع تلك البلدان.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا" إن موسكو سترد بشكل مناسب على خطوات باريس وبرلين "غير الودية".

يأتي ذلك بعد إعلان برلين، 40 دبلوماسيًا روسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بينما تنوي باريس طرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من فرنسا.