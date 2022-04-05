رئيس سريلانكا يؤكد للسفير المصرى تقديره الشديد لمصر قيادة وحكومة وشعبا

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية "جوتابايا راجاباكسا" السفير المصرى ماجد مصلح، يوم 31 مارس الماضى، بالقصر الجمهوري بكولومبو، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين مصر وسريلانكا، خاصةً في ظل احتفال الدولتين هذا العام بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية؛ حيث أعرب الرئيس عن تقديره الشديد لمصر قيادة وحكومة وشعباً، مثمناً الروابط الوطيدة التي تجمع الدولتين، ومرحباً بإطلاق عدد من المبادرات وإحياء فعاليات مشتركة بين الدولتين خلال العام الجاري احتفالاً بهذه المناسبة، وكذلك الإسراع في إتمام الإجراءات الخاصة بإبرام عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، الثلاثاء، أن اللقاء تناول كذلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدولتين وفي مقدمتها سبل تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، حيث تم الاتفاق على تعزيز تبادل التجارب والخبرات خاصة في قطاع السياحة الذي يمثل مصدراً مهماً للدخل القومي للدولتين؛ كما تم تناول أبرز التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.