دبلوماسى روسى يصف مزاعم احتمالية استخدام بلاده لأسلحة نووية بأوكرانيا بـ"غير المنطقية"

وقال بوليانسكي في اجتماع عقدته لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية، "على عكس الافتراءات التي يتم الإعراب عنها، روسيا لن تستخدم إمكاناتها النووية إلا في حال ردها على استخدام أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها أو في حالة شن عدوان ضدها وتهديد وجودها باستخدام الأسلحة التقليدية ضدها".

وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذه المعايير على السيناريو الذي يتطور حاليًا في أوكرانيا، فضلًا عن ذلك، فإن روسيا تلتزم بشدة بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لمثل هذه الحروب"، مشيرًا إلى أن المزاعم حول احتمالية استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ليس لها أساس منطقي، و"تهدف إلى إثارة درجة من الهستيريا المعادية لروسيا، وهي مصممة للجمهور الذي ليس على دراية بأساسيات سياسة الأمن والدفاع الروسية، والتي بطبيعتها دفاعية بحتة" "على حد قوله".

وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول "إن مستقبل الامتناع الروسي الاختياري عن نشر الصواريخ الأرضية متوسطة المدى وقصيرة المدى سيعتمد على حجم ومدى حشد قوات الدول الأخرى عند الحدود الغربية لروسيا، وعلى مدى إمداد أوكرانيا بالأسلحة" لافتا إلى أن الوقف الاختياري الذي أعلنته روسيا لنشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى لا يزال ساري المفعول.