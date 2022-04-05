اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى روسى يصف مزاعم احتمالية استخدام بلاده لأسلحة نووية بأوكرانيا بـ"غير المنطقية"

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:48 ص
دبلوماسى روسى يصف مزاعم احتمالية استخدام بلاده لأسلحة نووية بأوكرانيا بـ"غير المنطقية" الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن المزاعم الخاصة باحتمالية استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا "ليس لها أساس منطقي".

وقال بوليانسكي في اجتماع عقدته لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية، "على عكس الافتراءات التي يتم الإعراب عنها، روسيا لن تستخدم إمكاناتها النووية إلا في حال ردها على استخدام أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها أو في حالة شن عدوان ضدها وتهديد وجودها باستخدام الأسلحة التقليدية ضدها".

وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذه المعايير على السيناريو الذي يتطور حاليًا في أوكرانيا، فضلًا عن ذلك، فإن روسيا تلتزم بشدة بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لمثل هذه الحروب"، مشيرًا إلى أن المزاعم حول احتمالية استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ليس لها أساس منطقي، و"تهدف إلى إثارة درجة من الهستيريا المعادية لروسيا، وهي مصممة للجمهور الذي ليس على دراية بأساسيات سياسة الأمن والدفاع الروسية، والتي بطبيعتها دفاعية بحتة" "على حد قوله".

وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول "إن مستقبل الامتناع الروسي الاختياري عن نشر الصواريخ الأرضية متوسطة المدى وقصيرة المدى سيعتمد على حجم ومدى حشد قوات الدول الأخرى عند الحدود الغربية لروسيا، وعلى مدى إمداد أوكرانيا بالأسلحة" لافتا إلى أن الوقف الاختياري الذي أعلنته روسيا لنشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى لا يزال ساري المفعول.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة