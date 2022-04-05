حياة كريمة ببنى سويف.. حصر وتحديد الأراضي المقترحة لمشروعات المرحلة الثانية

بنى سويف هانى فتحى

قال هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، أنه يتم العمل على حصر وتحديد الأراضي المقترحة لمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية داخل قرى مركز بنى سويف، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تشمل قرة مراكز بنى سويف والواسطى والفشن .

وأضاف هانى الجويلى لـ"اليوم السابع"، أنه رفع إحداثيات الأراضي المقترحة لإنشاء مشروعات حياة كريمة في مرحلتها المقبلة، بحضور الجهات ذات الصلة، وذلك بدائرة مجلس قروي تزمنت الشرقية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بتنفيذ إزالة في المهد على مساحه 12قيراطا أملاك دولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إدراج قرى مراكز"الواسطى والفشن وبنى سويف"، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة "بعد موافقة القيادة السياسية ودعم الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، وذلك بجانب قرى المرحلة الأولى، والتى شملت 66 قرية بمركزى ببا وناصر، فيما سيتم إدراج قرى مركزى إهناسيا وسمسطا ضمن المرحلة الثالثة، لتغطى المبادرة كافة قرى مراكز المحافظة السبع.