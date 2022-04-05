حياة كريمة بالأقصر.. توزيع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر لأعمال توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة فى مدينة إسنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع التابعة لمركز ومدينة إسنا، مع قدوم أيام شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار "وصل الخير"، وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجتمعي.

ومن جانبه يقول محمود صادق منسق عام حياة كريمة في الأقصر، أنه مع دخول شهر رمضان المبارك تم البدء فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة على قرى مدينة إسنا، موضحاً أن كرتونة المواد الغذائية تزن 12 كيلو جرام وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان" وسيتم توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية .

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالأقصر، لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمركز للتمكن من توحيد قاعدة بيانات للأسر المستحقة للدعم، ويتم تسجيل من يحصل على الكرتونة لضمان عدم التكرار، ووصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وفى نفس السياق تقول جيهان الشبلي التابعة لإحدي المؤسسات الخيرية بالأقصر، تم توزيع 3000 كرتونة من بنك فيصل الاسلامي المصري فى مدينة الزينية شمال المحافظة، حيث تم الإشراف على توزيع 3000 كرتونة على محافظة الاقصر جميعا بمراكزها ونجوعها وقراها وحواجرها الكرتونة 27 كيلو من ارز - سكر - زيت - سمنة - مكرونة - بلح - عدس - لوبيا - شاي - صلصة وباقي بقوليات.