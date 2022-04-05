حملات نظافة مكثفة في مراكز ومدن محافظة الغربية

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تكثيف أعمال النظافة اليومية، خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين حيث قام عمال النظافة بحي ثاني المحلة برفع المخلفات اليومية، وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحي بواسطة سيارات الكبس الآلي، إلى جانب إزالة الأتربة من خلال كنس الشوارع والطرق الرئيسية، كما شهد مركز ومدينة سمنود رفع القمامة من نقاط التجميع وكنس ورش الشوارع الرئيسية والفرعية بحملة نظافة مكثفة ليلية.

وفي السياق ذاته، قام مركز ومدينة السنطة بتنفيذ حملة نظافة ورفع كفاءة للطرق، حيث تم رفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة السنطة ومسح الطبانات بطريق قرية مسهلة، طريق 74 ميت يزيد- قرية كفر ششتا وطريق قرية الجعفرية، كما قام مركز ومدينة طنطا بحملة نظافة مكثفة ورفع كفاءة للطرق بداية من طريق طنطا- المحلة مروراً بقرية الرجدية، شبشير الحصة، محلة روح، وكذلك في نطاق الوحدة المحلية لقريتي شوبر وسبرباي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بحملة نظافة مكثفة علي المدينة والقرى التابعة لها حيث تم رفع مخلفات القمامة وكنس الأتربة ومسح للطبانات ورفع كفاءة للطرق في حين قام حي ثاني طنطا بحملة نظافة ، تجميل ورفع كفاءة للطرق حيث تم رفع مخلفات القمامة وكنس الأتربة من جانب الأرصفة بشوارع الحي كما تم رفع كفاءة وصيانة الجزر الوسطى بالشوارع العامة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بشكل دوري ورفع تجمعات القمامة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.