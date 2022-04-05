اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حسن الخاتمة "مات صائما".. وفاة معلم داخل مصلى مدرسة ابتدائية فى قنا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:41 ص
حسن الخاتمة "مات صائما".. وفاة معلم داخل مصلى مدرسة ابتدائية فى قنا من الفيديو
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثًا مباشر لرصد تفاصيل وكيل مدرسة ابتدائية بقنا أنفاسه الأخيرة اليوم الإثنين، داخل مصلى المدرسة أثناء قراءته القرآن الكريم بمركز نجع حمادي شمال قنا.
 
 
ونعى توجيه المكتبات في بيان له، وفاة عبد الرحيم نور الدين وكيل مدرسة النهضة الابتدائية الجديدة بقرية الرئيسية في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا والذي توفي أثناء قراءته القرآن داخل مصلى مدرسته وهو صائم في نهار رمضان.
 
وسادت حالة من الحزن علي أبناء قريته الذين نعوه علي صفحات التواصل الاجتماعي بعد وفاته في شهر رمضان وأثناء الصيام، واصفينه بطيب القلب واللسان الصادق ومن الأشخاص الخيرة.
 
 
 
 
 

وفاة معلم

وفاة معلم بقنا

معلم قنا

مدرسة النهضة

اخبار قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة