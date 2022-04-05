جوتيريش: هناك حاجة لمفاوضات جادة لإنهاء الأزمة الأوكرانية

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،: "إننا بحاجة إلى مفاوضات سياسية جادة تنهي الأزمة في أوكرانيا".



وشدد جوتيريش ، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في أوكرانيا، على أن الأزمة في أوكرانيا تشكل أخطر التحديات للنظام الدولي وهيكلية السلام العالمي المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة بسبب طبيعتها وحدتها وتبعاتها..مشيرا إلى أن الأزمة نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير كبير للمراكز الحضارية وللبنى التحتية المدنية.



وأوضح أن العملية الروسية أسفرت عن نزوح أكثر من 10 ملايين شخص في شهر واحد وهي أسرع موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، كما أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، قائلا: " لأن روسيا وأوكرانيا هما من أعمدة هذه الأسواق ولقد قوض ذلك سلاسل الإمداد ورفع من تكلفة النقل بما فرض ضغطا إضافيا على العالم النامي"..مشيرا إلى أن 74 دولة نامية باتت عرضة اليوم إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة بسبب حرب أوكرانيا.

وأعرب عن أسفه لرؤية انقسام في صف مجلس الأمن ليس فقط في مسألة أوكرانيا ولكن في المسائل الأخرى التى تهدد السلم والأمن الدوليين، مطالبا في الوقت ذاته المجلس ببذل قصارى جهده لوقف العملية العسكرية الروسية والحد من تأثيرها على الشعب الأوكراني الذي يعاني وعلى الضعفاء والبلدان النامية حول العالم.