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جهاز الإحصاء: صادرات مصر من الوقود تسجل 11 مليار دولار بنهاية 2021

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:00 ص
جهاز الإحصاء: صادرات مصر من الوقود تسجل 11 مليار دولار بنهاية 2021 حقل بترول - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الصادرات المصرية من الوقود بأنواعه "خام ومنتجات بترول"، ارتفاعا كبيرا في نهاية العام الماضي 2021، حيث قفزت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 11 مليار و875 مليون دولار، بينما كانت 4 مليارات و848 مليون دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات و26 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الصادرات المصرية توزعت بين البترول الخام بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و163 مليون دولار عام 2021، مقابل مليار و191 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت مليار و971 مليون دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من منتجات البترول نحو 7 مليار و218 مليون دولار بنهاية عام 2021، مقابل 2 مليار و212 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 مليار و6 ملايين دولار.

وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من الفحم نحو 36 مليون و359 ألف دولار عام 2021، مقابل 21 مليون و834 ألف دولار في الفترة المناظرة عام 2020، بزيادة بلغت 14 مليون و525 ألف دولار.

وفي ديسمبر الماضي بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من الوقود نحو مليار و423 مليون دولار، بينما كانت 586 مليون و648 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 836 مليون و383 ألف دولار.


صادرات مصر

وقود

بترول

اخبار الاقتصاد

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