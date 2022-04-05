جارديان: استمرار الجدل فى بريطانيا بسبب حفلات الإغلاق وتلويح بإجراءات تأديبية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رؤساء الخدمة المدنية فى بريطانيا يخشون سلسلة من الانتقادات والاتهامات بسوء السلوك بحق كبار مسئولي الحكومة البريطانية، عند نشر تقرير الموظفة المدنية سو جراى التى حققت فى خرق حفلات داونينج ستريت لقواعد كورونا.

ووسط تكهنات حول ما إذا كان سيتم تغريم بوريس جونسون بسبب حفلات الإغلاق داخل الحكومة، هناك أيضًا ذعر في وايتهول حول كيفية التعامل مع تداعيات كبار موظفي الخدمة المدنية المتورطين كمنظمين للتجمعات عند نشر التقرير الكامل أخيرًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه هيلين ماكنمارا ، الرئيسة السابقة لقسم اللياقة والأخلاق في مكتب مجلس الوزراء، اعتذارًا بعد تسريب أكد أنها واحدة من 20 شخصًا فرضت عليهم غرامات بعد تحقيق شرطة العاصمة.

وقال مصدر كبير إن هناك مخاوف من أن التفاصيل الواردة في تقرير جراي ، وهي نفسها موظفة حكومية كبيرة، ستضع بعض موظفي الخدمة المدنية في موقف حرج وقد يكون هناك دليل على أن البعض قد انتهك القواعد عن عمد عند تنظيم التجمعات ، مما يؤدي إلى احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية.

وتتمتع جراي بصلاحية تسمية كبار موظفي الخدمة المدنية في تقريرها رغم أنها قد تختار عدم استخدامه. في تقريرها المؤقت ، لم تذكر أسماء ولم تشر إلا إلى "المسئول الكبير الذي تتمثل وظيفته الرئيسية في الدعم المباشر لرئيس الوزراء" - ويعتقد أنه إشارة إلى مارتن رينولدز ، السكرتير الخاص الرئيسي.

والتزمت الحكومة بالكشف عما إذا كان سيمون كيس، سكرتير مجلس الوزراء، قد تلقى إخطارًا بعقوبة محددة. ولن تعرف جراي من تلقى غرامة عندما تنشر تقريرها بعد الانتهاء من استفسارات الشرطة.

ودافع داونينج ستريت يوم الإثنين عن "العملية المجهولة" لتحقيق الشرطة، والتي بموجبها لم يتم الإفراج رسميًا عن أسماء أولئك الذين تم تغريمهم.