اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:38 م
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تفريغ 2361 طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:11 م
تفريغ 2361 طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ELEEN NEPTUNE  والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 182 مترا والغاطس 12.9 متر، وذلك لتفريغ 2361 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتى حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتى بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفى هذا الصدد، يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .


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