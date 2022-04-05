تعليم القاهرة تعلن استمرار تنسيق رياض الأطفال لغات حتى 29 يونيو المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استمرار تنسيق رياض الأطفال لغات حتى 29- 6- 2022، بعد إعلان نتيجة المرحلة الرابعة لتنسيق رياض الأطفال/ لغات علي موقع المديرية.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، استمرار تنسيق القبول برياض الأطفال/ لغات حتي 29/6/2022 علي موقع المديرية، محذرا أولياء الأمور عدم تصديق الشائعات أو اتباع صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الأخبار المغلوطة بهدف نشر الفوضي والبلبله.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تنسيق رياض الأطفال السبت الماضي على موقع مديرية التربية والتعليم.