تعرف على أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 5-4-2022

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5-4-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.98 للشراء، 20.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.09 للشراء، 20.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.23جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.98 للشراء، 20.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.09 للشراء، 20.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.89 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.87 جنيه للشراء، 24.08 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.