تداول 5870 طن بضائع عامة و385 شاحنة و30 سيارة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهدت موانئ البحر الأحمر فى الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 8 سفن خلال اليوم، وسجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 10 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم .

وفى هذا الصدد، يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1705 طن بضائع عامة ومتنوعة و154 شاحنة و 3 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 4165 طن بضائع عامة ومتنوعة 231 شاحنة و 27 ملاكى .

هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 87 شاحنة و26 ملاكى والسفينة الحرية بحمولة 62 شاحنة وتم مغادرة دليلة بحمولة 89 شاحنة و 3 ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 82 شاحنة بحمولة 107 طن بضائع عامة و58 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و1 ملاكى وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1705 طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة RINA قادمة من اليمن بحمولة 4000 طن ردة.