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تحرير 6365 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم كمامة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:52 ص
تحرير 6365 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم كمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء كمامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (6365) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6346) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (19) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (534) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (133) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (713) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 

 


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