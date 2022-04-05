انطلاق محاكمة طفل الأتوبيس بتهمة قتل طفلين وإصابة طفلة بأكتوبر.. فيديو

كتب أحمد الجعفرى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا تناول خلاله كواليس محاكمة الطفل المتهم فى حادث "أتوبيس أكتوبر"، والمتهم بقتل طفلين عن طريق الخطأ وإصابة طفلة أخرى.

أنطلقت منذ قليل أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم بقتل طفلين وإصابة طفلة عن طريق الخطأ، بعدما دهسهم بأتوبيس كان يقوده بمدينة 6 أكتوبر، وذلك أمام محكمة جنح الأحداث.

وصل الطفل المتهم إلى مقر المحكمة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، قادمًا من دار الرعاية المودع بها، كما وصل عدد من أسر الضحايا الذين حرصوا على حضور أولى الجلسات.

كانت جهات التحقيق في الجيزة، أمرت بإيداع الطفل المتسبب فى دهس 3 أطفال بمدينة 6 أكتوبر بأتوبيس في دار رعاية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، كشفت المعاينة والتحريات، أن أتوبيسا يقوده طفل يبلغ من العمر 14 سنة، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها طفلان وفتاة شقيقة أحدهما، ما أسفر عن مصرع الطفلين، وإصابة الفتاة.

تم ضبط قائد الأتوبيس، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.