اليوم السابع
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النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث فى واقعة العثور على جثة سيدة بمدينة نصر

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:59 ص
النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث فى واقعة العثور على جثة سيدة بمدينة نصر سيارة اسعاف ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثة المتوفية وتبين أن الجثة فى حالة تحلل، وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعى.

 

ويكثف رجال مباحث القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة سيدة في العقد الثالث من الرابع، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات بالواقعة.


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