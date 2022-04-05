النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة قتلتها والدتها وتخلصت من جثتها داخل بالوعة صرف بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة طفلة رضيعة قتلت على يد والدتها بالوراق، بسبب رغبتها فى إنجاب طفل (ذكر)، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة الطفلة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها فى بالوعة صرف صحى، واعترفت المتهمة بقتل ابنتها، بسبب إنجابها فتاة وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملا بطفل ذكر، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.