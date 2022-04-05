المتهمة بقتل رضيعتها بالوراق: كان نفسى فى ولد ومقدرتش اشتريه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة متهمة بقتل طفلتها الرضيعة، أنها نظرا لرغبتها في إنجاب طفل ذكر، وإيهام زوجها الذي يعمل بإحدى الدوال العربية، أنها حامل في ذكر، قررت قتل الطفلة عقب ولادتها، فخنقتها بسكب كمية كبيرة من اللبن بفمها، ثم تخلصت من جثتها في بالوعة صرف صحي بالقاهرة.

وذكرت المتهمة أنها ادعت تعرض ابنتها للخطف، على يد أشخاص من عائلة زوجها الذي تجمعه بهم خلافات سابقة، وكانت تحاول شراء طفل لإيهام زوجها أنه الابن الذى أنجبته، إلا أنها عجزت عن شراء الطفل، وعقب تخلصها من جثة الطفلة أبلغت عن تعرضها للخطف، وأرشدت المتهمة عن مكان تخلصها من الجثة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة، اتهمت فيه عدد من الأشخاص بخطف طفلتها الرضيعة خلال سيرها في الشارع بمنطقة الوراق، وبإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأكدت التحريات أن مقدمة البلاغ قتلت طفلتها وتخلصت من جثتها في بالوعة صرف صحي، لإنجابها فتاة، حيث كانت تتمنى أن تنجب ذكرا، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.