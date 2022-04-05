اللهم صلِّ على سيدنا النبى.. شوف حلاوة سمك الإسماعيلية "طازة وبيتنطط".. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا، حيث يشهد سوق الإسماعيلية اليوم إقبالًا كبيرًا في رابع يوم رمضان.

وشهد سوق الأسواق ثبات العديد من الأسعار، حيث وصل سعر الشبار الأخضر والسردينة وهليلى ومرجان وباغة وخلول لـ 40 والبورى من 50 إلي 70 جنيه، وبربونى وقاروص بـ 70 والجمبرى من 100 إلي 150، والدنيس بـ 110 جنيه.

وقال حسن الجرايحي، تاجر أسماك، عن أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، كالتالى: الشبار من 30 إلي 35 جنيه، والبورى الكبير بـ 70 جنيه، والقاروص الوسط 70 جنيه، وقاروص القنال الكبير بـ 120 جنيها، ولوت المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 80 جنيه، ودنيس المزارع بـ 60 جنيه، ودنيس العريش بـ 70 جنيه، ودنيس القنال بـ 110 جنيهات، ولشته الكبير بـ 70 جنيها، والسهلية وسط بـ 60 جنيها، والسهلية كبيرة مبطرخة من 120 إلى 150 جنيه، وشخرم بـ 30 جنيه، والسردينة بـ 40 جنيها، ومكرل بـ 50 جنيها، والجمبرى من 100 حتى 150 جنيها، الفسيخ الكيلوا بـ80 جنيها، الكابوريا من 30 إلي 120 جنيه، والخلول البلدى بـ 40 جنيها، وسمك سوبيا بـ 150 جنيها.