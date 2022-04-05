الكشف بالمجان على 900 مواطن فى قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات لقرية "أبو عياد" التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، علي مدار يومين، بأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة بالإسماعيلية، وتم الكشف علي 900 مواطن، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة بالإسماعيلية، إن القافلة شملت عيادات متنقلة فى 12 تخصص طبي، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائي مجانى، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحى للتوعية بأهمية لقاح كورونا، وأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة تضمنت تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط وسكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفًا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور علي حطب، أنه تم الكشف على 900 مواطن بقرية أبو عياد، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، علي مدار يومين 4، و5، ابريل الجاري، لافتا إلي أن تلك القافلة تأتى استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.