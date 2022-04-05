الكرملين: تصريحات بايدن والبنتاجون حول مدينة بوتشا متضاربة

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف إن الرئاسة الروسية تسجل تصريحات متضاربة للرئيس الأمريكي جو بايدن والبنتاجون حول الاستفزاز في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف أن هناك شكوك روسية حول إمكانية إجراء تحقيق محايد فى الاستفزاز فى مدينة بوتشا