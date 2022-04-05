القوى العاملة: 17 ألف جنيه معاشا شهريا لورثة مصرى توفى فى إيطاليا

كتبت آية دعبس

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ع.ج" من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفى، والذى كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس"، وآليات الحصول عليها.

وأوضحت وزارة القوى العاملة فى بيان اليوم، أنها تلقت تقريراً من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، ونجح بالمتابعة المستمرة مع الهيئة في تسوية الحقوق التأمينية للمواطنة عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وتم تحويل جميع مستحقاتها على حسابها البنكي بأثر رجعي منذ تاريخ وفاة زوجها حتى شهر مارس 2022، بإجمالي 220 ألف جنيه مصري مع إقرار معاش شهرى للمواطنة المذكورة يعادل 17 ألف جنيه مصرى اعتبارا من أبريل الجاري.

وتوجهت المواطنة بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالي علي سرعة بحث مستحقاتها التأمينية ومساعدتها في الحصول عليها في وقت قصير .