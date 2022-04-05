القبض على شخص يبيع أدوية مخدرة أون لاين فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) وعدد (14) آخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وبعض ذويهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بتلك الدولة على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .. كما تبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً بقسم شرطة أول طنطا بالغربية على ذمة إحدى القضايا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مواطنين ، مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية – أسيوط") بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم التسفير للخارج وتوفير فرص عمل لهما على خلاف الحقيقة .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (صاحب مكتب للسياحة بدون ترخيص ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية على النحو المشار إليه، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة توريدات ومستلزمات ومنتجات نحل العسل ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يقوم من خلالها بالإعلان لبيع أدوية مستوردة ومهربة من الخارج خاصةً الأدوية المخدرة والمحظور تداولها وغير المسدد عنها الضرائب والرســـــوم الجمركية المستحقة عليها من خلال شركته المشار إليها للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها من ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور، كما تم ضبط (822 عبوة منشطات مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية ) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه تحصل على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول، حيث يقوم بتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة الثمن لتحقيق أكبر قدر من الأرباح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".