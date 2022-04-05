اليوم السابع
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القبض على ربة منزل قتلت طفلتها وتخلصت من الجثة فى بالوعة صرف بالوراق

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:27 م
القبض على ربة منزل قتلت طفلتها وتخلصت من الجثة فى بالوعة صرف بالوراق قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها فى بالوعة صرف صحى، واعترفت المتهمة بقتل ابنتها، بسبب إنجابها فتاة وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملا بطفل ذكر، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

قتل طفلة

العثور على جثة

قسم الوراق

امن الجيزة

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