وأشارت الإدارة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم استخدام 3.2 مليار جرعة من لقاحات كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى الآن.

وأطلقت الصين برامج مجانية لتطعيم سكانها ضد كورونا في فبراير 2021 حيث تغطي صناديق التأمين الطبى فى البلاد والميزانية الحكومية غالبا، تكلفة شراء اللقاحات والتطعيم.

وعلى صعيد متصل، طلبت الحكومة الصينية من السلطات المحلية خفض سعر اختبارات الحمض النووي للكشف عن الإصابة بالفيروس إلى 28 يوان (حوالي 4.4 دولار أمريكي) للفرد في الاختبار الفردي، وتتطلب الوثيقة من جميع المناطق على مستوى المقاطعة استكمال تعديل السعر بنهاية أبريل الحالي على الأقل.