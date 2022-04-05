الصيف دخل بثقله.. طقس المنيا الآن.. ارتفاع درجات الحرارة بمختلف الأنحاء

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" ، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم ، والتى تشهد طقس مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح ، واختفاء للرياح واختفاء للغيوم وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بمختلف الانحاء .

ويعد هذا الطقس استمرارا للطقس الذى تشهده المحافظة منذ نهابة الأسبوع الماضى وهو ارتفاع درجة الحرارة نهارا وانخفاضها فى الثلث الأخير من الليل مع وجود الهواء البارد بمختلف الانحاء، وهذا الطقس دفع الكثير من المواطنين إلى تخفيف الملابس الشتوية وتوديع فصل الشتاء.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية .