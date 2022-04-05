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الشرقية الآن.. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة .. بث مباشر

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:33 ص
الشرقية الآن.. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة .. بث مباشر طقس الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس اليوم بمحافظة الشرقية، حيث تشهد المحافظة سطوع الشمس وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وأجواء ربيعية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ 7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة على  القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى.

 


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