الشرطة فى خدمة الصائمين.. توزيع وجبات إفطار مجانية بالشوارع

كتب محمود عبد الراضي

نظمت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وبالإشتراك مع بنك الطعام المصرى من خلال تجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها من خلال سيارات مجهزة قبل وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار ، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدة مناطق بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) .. حيث تم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الأنسان بالوزارة بالإشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة - القاهرة) للمشاركة فى إنطلاق فعاليات المبادرة.

لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بشهر رمضان المعظم .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

جاء ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات .. بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.