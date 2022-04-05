السيطرة علي حريق داخل عقار في حلوان دون اصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية، في السيطرة علي حريق داخل عقار سكني في حلوان دون اصابات.

وكشفت المعاينة، أن الحريق التهم محتويات شقتين وامتد لبلكونة شقة أعلاهم نتيجة لماس كهربي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال ولم ينتج عنه اي اصابات ويقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان حريق اندلع داخل عقار سكني في منطقة حلوان وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان ، للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية ، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة حلون، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.