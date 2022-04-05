اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:58 م
السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا حريق - ارشيفية
صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق نشب في منزل بنجع غلاب التابع لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في منزل بنجع غلاب، والسيطرة علي النيران قبل امتداده للمنازل المجاورة، وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة شاب يدعي عبد الستار محمد، 35 عاما، باختناق وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة التحقيقات.
 


حريق بقنا

السيطرة علي حريق

الحماية المدنية

اصابة شاب اخبار قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة