السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق نشب في منزل بنجع غلاب التابع لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في منزل بنجع غلاب، والسيطرة علي النيران قبل امتداده للمنازل المجاورة، وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.



أسفر الحريق عن إصابة شاب يدعي عبد الستار محمد، 35 عاما، باختناق وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة التحقيقات.

