السويد وإسبانيا تعلنان طرد دبلوماسيين روس

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أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، اليوم الثلاثاء، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس لعدم التزامهم خلال عملهم في البلاد بما تنص عليه معاهدة فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.



وقالت ليندى -في مؤتمر صحفي في ستوكهولم- "تم استدعاء السفير الروسي لدى ستوكهولم إلى مقر وزارة الخارجية اليوم لإخطاره بالتنديد الشديد من جانب السويد والاتحاد الأوروبي للأعمال الروسية في أوكرانيا، إلى جانب قرار ترحيل ثلاثة دبلوماسيين روس من البلاد"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



ولم تذكر ليندي متى سيتعين على الدبلوماسيين الروس مغادرة البلاد، بيد أنها لم تستبعد أن يتم الإعلان عن إبعاد المزيد من موظفي السفارة الروسية واعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد في المستقبل القريب.



وفي وقت سابق، اتخذت حكومة ليتوانيا قرارا لخفض مكانة التمثيل الدبلوماسي الروسي الليتواني واستدعت سفيرها من موسكو. وطُلب من السفير الروسي لدى ليتوانيا مغادرة فيلنيوس. وبصرف النظر عن ذلك، قررت السلطات الليتوانية إغلاق القنصلية العامة لروسيا في كلايبيدا.



واتخذت لاتفيا أيضًا قرارًا بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.



وعلى صعيد متصل أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، طرد 25 دبلوماسيا روسيا، ضمن حملة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.



وقال مانويل في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "مدريد قرر طرد حوالي 25 دبلوماسيا روسيا"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأوضح مانويل أن القرار تضمن طرد الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية في البلاد خارج الأراضي الإسبانية.