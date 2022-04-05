ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية في نشرتها الإنجليزية اليوم الثلاثاء، عن وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندى قولها: "اليوم، قررت وزارة الشؤون الخارجية ترحيل 3 دبلوماسيين روس لا يتماشى عملهم فى السويد مع اتفاقية فيينا".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أمرت فرنسا وألمانيا حوالى 75 دبلوماسيا روسيا بالمغادرة فى أعقاب تهم بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب فى بلدة "بوتشا" الأوكرانية.

على صعيد متصل، قال وكيل وزارة الخارجية الإستونية لشئون أوروبا مارت فولمر إن بلاده اختارت عدم اتباع خطى لاتفيا وليتوانيا، وأنها لن تطرد السفير الروسي لديها.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مارت فولمر: "لقد اتخذنا قرارًا بأن يبقى سفيرنا في موسكو وأن يبقى السفير الروسي فى تالين ".. مشيرا إلى أنه جرى استدعاء السفير الروسي لدى إستونيا فلاديمير ليباييف إلى وزارة الخارجية الإستونية يوم أمس الاثنين، لكن لم يتم إصدار أي طلبات أخري.

وكانت حكومة ليتوانيا اتخذت قرارا لخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الروسى الليتوانى واستدعت سفيرها من موسكو.. وطُلب من السفير الروسي لدى ليتوانيا مغادرة فيلنيوس. كما قررت ليتوانيا إغلاق القنصلية العامة لروسيا في "كلايبيدا".. واتخذت لاتفيا أيضًا قرارًا بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.