السجن سنة لعاطل بتهمة تعاطى الهيروين فى الزيتون

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن سنه وغرامة 10 آلاف سنوات ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 50 جرام من "الهيروين" فى منطقة الزيتون، واعترف المتهم فى التحقيقات بتعاطيه مادة الهيروين المخدرة.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في الزيتون، وبحوزته 50 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى. وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.