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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل بمختلف مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:37 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل بمختلف مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية، بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان".
 
الرئيس السيسى
 

السيسي

الرئيس السيسي

مشروعات الاسكان

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