الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوى تسقط 4 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية في مناطق قرى "كريمينيتس" و"تشيركاسكي" و"زابوروجيه" و"نوفوموسكوفسك".

وحسب موقع روسيا اليوم، نجحت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة من البحر في تدمير مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في "أوتشاكوف"، وكذلك قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية، خلال الليلة الماضية، 134 منشأة عسكرية أوكرانية.

وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط أربع مسيرات في الجو في مناطق قرى "تشيرنوبايفكا" و"إندوستريالنايا" و"غورتي" و"نيجنيايا كرينكا".

وأضاف البيان أنه تم رصد عمليات تصوير جديدة في "موشون" شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.

وتابع البيان أن جنود المركز الرئيسي رقم 72 التابع لإدارة الشؤون المعنوية للجيش الأوكراني في "موشون" شمال غرب كييف يقومون حاليا بعمليات تصوير مرحلية لمدنيين يزعمون مقتلهم جراء "أعمال عنف" ليلصقوها بالقوات الروسية ولنشرها في وسائل الإعلام الغربية.